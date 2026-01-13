Nilüfer Belediyesi'nden Çöp Ev Mesaisi: 9 Kamyon Atık Çıkarıldı - Son Dakika
Nilüfer Belediyesi'nden Çöp Ev Mesaisi: 9 Kamyon Atık Çıkarıldı

13.01.2026 14:55  Güncelleme: 15:46
Nilüfer Belediyesi, Görükle Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bina için temizlik çalışması yaptığını duyurdu. 9 kamyon atık çıkarılırken, ev dezenfekte edildi.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, Görükle Mahallesi'nde çöp eve dönüşen iki katlı müstakil binayı temizledi. Odaların yanı sıra merdivenlerden çatı katına kadar atıklarla dolu olan evden 9 kamyon atık çıkarıldı.

Nilüfer Belediyesi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelesini sürdürüyor. Emniyet ve savcılık tarafından belediyeye iletilen bildirimi değerlendiren ekipler, Görükle Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmada; evin her iki katı, çatı, merdivenler ve koridorlarda bulunan kağıt, plastik, hurda eşya ve bozulmuş eşya gibi atıklar, ekipler tarafından titizlikle ayrıştırılarak torbalandı. Çalışmayla evin tüm katları, çatı bölümü ve geçiş alanları tamamen boşaltıldı. Evden toplam 9 kamyon atık çıkarılarak döküm sahasına nakledildi.

Evin tamamen boşaltılmasının ardından biriken çöplerin neden olduğu bakteri, haşere ve kötü koku oluşumunu engellemek amacıyla binanın içi ve çevresi detaylı bir şekilde ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

