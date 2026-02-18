Nilüfer Belediyesi, Erzak Kolisi Dağıtımına Başladı - Son Dakika
Nilüfer Belediyesi, Erzak Kolisi Dağıtımına Başladı

18.02.2026 12:28  Güncelleme: 13:21
Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıtımına başladı. Ayrıca her gün 400 kişilik iftar ve 500 öğrenciye iftar hizmeti sunulacak.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 64 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtımına başladı. İlçede ramazan boyunca ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler için iftar programları da düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yürütülen destek programında, belediyeye başvuran ya da muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen ailelere erzak kolileri ulaştırılıyor. Kolilerde temel gıda ürünlerinin yanı sıra Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla yerel üreticilerden temin edilen ürünler de yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi, erzak dağıtımının yanı sıra iftar da dağıtacak. Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde hazırlanan günlük 400 kişilik iftar ihtiyaç sahibi ailelere sunulacak. Koza Kütüphane Nilbel Kafe'de de Tophane Rotary Kulübü iş birliğiyle her gün 500 öğrenciye iftar verilecek.

Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ramazan ayının aynı zamanda paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı bir dönem olduğunu söyledi. Nilüfer'de kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını belirten Özdemir, "Paylaştıkça çoğalan bereketin huzurunu birlikte yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

