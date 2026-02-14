Nilüfer'de Elektronik Atıklar Kontrollü Şekilde Toplanıyor - Son Dakika
Nilüfer'de Elektronik Atıklar Kontrollü Şekilde Toplanıyor

14.02.2026 12:40  Güncelleme: 14:20
Nilüfer Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden elektronik atıkların kontrollü toplanması çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulama kapsamında e-atıklar, evlerden alınarak güvenli şekilde geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

Daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarına devam eden Nilüfer Belediyesi; Esentepe, İhsaniye ve 23 Nisan mahallelerinde vatandaşların başvuruları üzerine ömrünü tamamlamış beyaz eşya ve elektronik ekipmanların toplama işlemini gerçekleştirdi. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazlar, çevreye zarar vermeyecek şekilde muhafaza altına alındı. Toplanan atıklar, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne ulaştırılıyor. Burada türlerine göre ayrıştırılan atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine gönderiliyor.

Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlar, elektronik atıklarını doğrudan Atık Getirme Merkezi'ne teslim edebiliyor. Atıklarını kendi imkanlarıyla ulaştıramayan vatandaşlar ise 444 16 03 numaralı telefondan Hizmet Masası'na başvurarak evden alım talebinde bulunabiliyor. Merkezde elektronik atıkların yanı sıra kağıt, plastik, cam ve metal dahil olmak üzere toplam 14 farklı atık türü kabul ediliyor.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise elektronik atıkların gelişigüzel şekilde çöpe ya da boş alanlara bırakılmasının önüne geçilmesinin önemli bir çevresel kazanım olduğunu ifade ediyor.

