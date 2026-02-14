"Nilüfer Genç Caz" Konserleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Nilüfer Genç Caz" Konserleri Başladı

14.02.2026 10:55  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi’nin genç yetenekleri desteklemek ve caz müziğini geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlediği Nilüfer Genç Caz konserleri başladı. 13-16 Şubat günleri arasında Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek konserlerde, her akşam farklı sanatçıların performansları müzikseverlerle buluşuyor.

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin genç yetenekleri desteklemek ve caz müziğini geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlediği Nilüfer Genç Caz konserleri başladı. 13-16 Şubat günleri arasında Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek konserlerde, her akşam farklı sanatçıların performansları müzikseverlerle buluşuyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından genç müzisyenleri, doğaçlamayı ve farklı müzik dillerini aynı sahnede buluşturmak amacıyla düzenlenen Genç Caz konserleri ilk gün etkinlikleri ile başladı. Konserlerin ilk gününde Atlas+, Tuğçe Fidan Quarted ve Alara Noyan Quinted cazın özgün ritimlerini ve doğaçlama ruhunu seyirciyle buluşturdu. Nazım Hikmet Kültür Evi'nde düzenlenen konsere Belediye Başkan Vekili İrfan Özer, Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve Meclis Üyesi Tuğçe Savaş da katıldı.

Etkinlikler boyunca DJ performanslarıyla başlayacak konserler, Quartet ve Quintet gruplarının sahnesiyle devam edecek. Dinleyiciler her akşam farklı müzik dili ve hikayeler ile buluşma fırsatı yakalayacak. Nilüfer Genç Caz konserleri; 14 Şubat Cumartesi günü Saynur Eren, The Flabbies ve Mert Pek Duraner konserleri ile devam edecek. 15 Şubat Pazar günü ise Eggman, Özgü Dündar ve İstanbul West Side Collective sahne alacak. Genç Caz konserlerinin kapanışı ise 16 Şubat Pazartesi günü sevilen sanatçı Evrencan Gündüz konseri ile olacak.

Kaynak: ANKA

Nazım Hikmet Kültürevi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Nilüfer, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Nilüfer Genç Caz' Konserleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:19:20. #7.11#
SON DAKİKA: "Nilüfer Genç Caz" Konserleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.