(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin genç yetenekleri desteklemek ve caz müziğini geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlediği Nilüfer Genç Caz konserleri başladı. 13-16 Şubat günleri arasında Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek konserlerde, her akşam farklı sanatçıların performansları müzikseverlerle buluşuyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından genç müzisyenleri, doğaçlamayı ve farklı müzik dillerini aynı sahnede buluşturmak amacıyla düzenlenen Genç Caz konserleri ilk gün etkinlikleri ile başladı. Konserlerin ilk gününde Atlas+, Tuğçe Fidan Quarted ve Alara Noyan Quinted cazın özgün ritimlerini ve doğaçlama ruhunu seyirciyle buluşturdu. Nazım Hikmet Kültür Evi'nde düzenlenen konsere Belediye Başkan Vekili İrfan Özer, Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve Meclis Üyesi Tuğçe Savaş da katıldı.

Etkinlikler boyunca DJ performanslarıyla başlayacak konserler, Quartet ve Quintet gruplarının sahnesiyle devam edecek. Dinleyiciler her akşam farklı müzik dili ve hikayeler ile buluşma fırsatı yakalayacak. Nilüfer Genç Caz konserleri; 14 Şubat Cumartesi günü Saynur Eren, The Flabbies ve Mert Pek Duraner konserleri ile devam edecek. 15 Şubat Pazar günü ise Eggman, Özgü Dündar ve İstanbul West Side Collective sahne alacak. Genç Caz konserlerinin kapanışı ise 16 Şubat Pazartesi günü sevilen sanatçı Evrencan Gündüz konseri ile olacak.