Geleneksel Nilüfer Ramazan Sokağı Açıldı

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Nilüfer Ramazan Sokağı açıldı. Dayanışma ve birliktelik ruhunun yaşatılması amacıyla kurulan sokak, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

?Nilüfer Belediyesi'nin ramazan ayının manevi atmosferini sosyal etkinliklerle buluşturmak amacıyla kurduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı. Etkinlik programı, Hacivat ve Karagöz gösterisiyle başladı. Sahneye taşınan geleneksel gölge oyunu, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Daha sonra sahne alan usta meddah Mehmet Esen, anlattığı hikayelerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Nilüfer Ramazan Sokağı'nda kurulan yeme-içme, el sanatları ve hediyelik eşya stantları ise ziyaretçilere hem alışveriş yapma, hem de iftar sonrası sosyalleşme imkanı sundu. Sokak, ilerleyen günlerde de farklı içeriklerle Bursalıları ağırlamaya devam edecek. Konserlerden sihirbazlık gösterilerine, orta oyunundan meddah anlatılarına kadar pek çok farklı etkinliğin yer alacağı alan, 18 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.