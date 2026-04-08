Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nisan Ayı Teması: Sıfır Atık

08.04.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, nisan ayında 'sıfır atık' temasıyla çevre eğitim etkinlikleri düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında okullarda nisan ayının teması, "sıfır atık" olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin "Köklerden Geleceğe" yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri nisan ayında da devam ediyor.

Bu ayın teması, atık oluşumunu azaltmak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını içselleştirmek amacıyla "sıfır atık" olarak belirlendi.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla, öğrencilerin çevre eğitimine bütüncül bir kimlik kazandırılması ve tabiatla uyumlu bir yaşam kültürü benimsemeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda ay boyunca tüm eğitim kademelerinde "sıfır atık atölyeleri" gerçekleştirilecek, devam eden iklim münazaraları "sıfır atık" temalı konularla zenginleştirilecek. Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu'nda yer alan temaya uygun etkinliklerle süreç sınıf içi, sınıf dışı ve saha uygulamalarıyla desteklenecek.

Öğrenciler, sıfır atık atölyelerinden iklim münazaralarına, yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekleyen birçok çalışmayla farkındalık kazanacak.

"Sıfır Atık" uygulamalarının etki alanı genişletilecek

Öğrencilerin aktif katılımıyla "atık sanat sergileri", "geri dönüşüm tesisi gezileri", "kitap ve oyuncak takas şenlikleri" ile "atıksız gün" etkinlikleri planlanacak.

Ayrıca okul kulüpleri aracılığıyla yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekleyen çalışmalar hayata geçirilecek.

Bu ay içinde idrak edilecek önemli gün ve haftalar vesilesiyle uzmanların da rehberliğinde iklim değişikliği, çevre hassasiyeti ve güvenli atık yönetimi süreçlerine odaklanan kapsamlı farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ile eş güdüm sağlanarak, "sıfır atık" uygulamalarının etki alanı genişletilecek.

Ayrıca, aileler ve okul paydaşları da atık azaltma ve ayrıştırma süreçlerine yönelik sosyal sorumluluk kampanyalarıyla sürece dahil edilerek, sıfır atık kültürünün toplumun geneline yayılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:39
16:04
15:57
14:54
14:53
14:38
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:52:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.