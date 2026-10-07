Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü kazada karar: Sanığın hapis cezası 91 bin liraya çevrildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü kazada karar: Sanığın hapis cezası 91 bin liraya çevrildi

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Motosikletle giden Ahmet İnce ile nişanlısı Mislina Akçakoyun'un yaşamını yitirdiği kazanın davası sonuçlandı. Otomobil sürücüsü Şahin Kahraman'a taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan verilen 2,5 yıllık hapis, sabıkasız geçmişi ve ekonomik durumu gerekçe gösterilerek günlüğü 100 liradan 91 bin lira adli para cezasına dönüştürüldü.

Kahramanmaraş'ta motosikletle giden Ahmet İnce (23) ile nişanlısı Mislina Akçakoyun'a (22) çarparak ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Şahin Kahraman'ın (23) tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığa verdiği 2,5 yıl hapis cezasını 91 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Kaza, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. 46 AIP 022 plakalı motosikletiyle giden Ahmet İnce'ye, Şahin Kahraman yönetimindeki 46 ALG 374 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ahmet İnce ve motosikletteki nişanlısı Mislina Akçakoyun hayatını kaybetti, sürücü Şahin Kahraman ise tutuklandı.

NİŞANLI ÇİFT 157 METRE SÜRÜKLENDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin çarptığı nişanlı çiftin 157 metre sürüklendiği belirtildi. Raporda Ahmet İnce'nin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, otomobil sürücüsü Şahin Kahraman'ın ise kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken hızını azaltmamak ve güvenli mesafeyi bırakmamaktan asli kusurlu olduğu kaydedildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda ise Ahmet İnce asli, Şahin Kahraman tali kusurlu bulundu.

Hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Şahin Kahraman, 287 gün tutuklu kaldıktan sonra Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

HAPİS YERİNE PARA CEZASI

Davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Şahin Kahraman, sol şeritte giderken motosikletlinin birden manevra yaparak kendi şeridine geçtiğini, frene basmasına rağmen duramadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Şahin Kahraman'a önce 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra sanığın sabıkasız geçmişini, hakkında edinilen kanaati, yargılama süresindeki davranışlarını ve ekonomik durumunu dikkate alarak hapis cezasını 910 gün adli para cezasına çevirdi. Günlüğü 100 liradan hesaplanan cezayla Şahin Kahraman'a 91 bin lira adli para cezası verildi.

Mahkeme heyeti, oy birliğiyle aldığı kararda adli para cezasının miktarını ve meydana gelen zararı dikkate alarak cezanın taksitlendirilmesine yer olmadığına hükmetti.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıKahramanmaraşAhmet İnceAkçakoyun3. SayfaGüncelSon Dakika

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