Niziplioğlu Holding'e Operasyon

16.04.2026 10:23
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Niziplioğlu Holding'e bağlı 4 şirkete operasyon düzenledi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Niziplioğlu Holding'e bağlı 4 şirkete ait 13 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldığını açıkladı. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Başsavcılık açıklamasında "NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmaları (Kilis, Antalya, Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcuları) ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir." ifadesine de yer verildi.

Niziplioğlu Holding'e bağlı 4 şirkete ait 13 adreste bu sabah 06.00 itibarıyla arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin suç gelirleri ile elde edildiği öne sürülen malvarlıklarına da el kondu. Başsavcılık açıklaması şöyle:

Rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yapıldığı iddiası

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, örgütün liderliğini Murat Niziplioğlu'nun yürüttüğü, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmaları (Kilis, Antalya, Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcuları) ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."

Örgüt mensubu toplam 7 şüpheli ve Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirkete yönelik olarak; İstanbul ili sınırları içerisinde belirlenen 13 adreste, 16 Nisan 2026 günü saat: 06.00 itibariyle eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Halihazırda arama, yakalama ve el koyma faaliyetlerinin devam etmektedir. Şüphelilerin suç gelirleri ile elde edilen malvarlıklarına da CMK 128 md kapsamında el konulmasına karar verilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
