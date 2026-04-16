Niziplioğlu Holding'e Operasyon

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Niziplioğlu Holding'e bağlı 4 şirkete ait 13 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldığını açıkladı. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Başsavcılık açıklamasında "NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmaları (Kilis, Antalya, Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcuları) ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir." ifadesine de yer verildi.

Niziplioğlu Holding'e bağlı 4 şirkete ait 13 adreste bu sabah 06.00 itibarıyla arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin suç gelirleri ile elde edildiği öne sürülen malvarlıklarına da el kondu. Başsavcılık açıklaması şöyle:

Rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yapıldığı iddiası

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, örgütün liderliğini Murat Niziplioğlu'nun yürüttüğü, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmaları (Kilis, Antalya, Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcuları) ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."

Örgüt mensubu toplam 7 şüpheli ve Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirkete yönelik olarak; İstanbul ili sınırları içerisinde belirlenen 13 adreste, 16 Nisan 2026 günü saat: 06.00 itibariyle eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Halihazırda arama, yakalama ve el koyma faaliyetlerinin devam etmektedir. Şüphelilerin suç gelirleri ile elde edilen malvarlıklarına da CMK 128 md kapsamında el konulmasına karar verilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."