NÖHÜ'de İklim ve Sürdürülebilirlik Temalı İletişim Günleri

11.05.2026 20:52
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ), "iklim ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen "NÖHÜ 2. Kadraj İletişim Günleri" etkinliği devam ediyor.

NÖHÜ İletişim Fakültesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) Video Haber Müdürü Anıl Bağrık ve Video Haber Müdür Yardımcısı Engin Çorlu, öğrencilerle mesleki kariyerleri ve deneyimlerini paylaştı.

Gazetecilik mesleğinin meşakkatli ama bir o kadar keyifli olduğunu ifade eden Bağrık, kariyerinde yaşadığı olaylardan örnekler verdi.

Bağrık, AA hakkında bilgi vererek, kurumun üniversite öğrencilerine yönelik staj imkanları ve çalışmalarını anlattı.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Bağrık, katılımcıların sorularını cevapladı.

Video Haber Müdür Yardımcısı Çorlu da gazeteciliğin sahada tecrübe kazanılarak öğrenilen bir meslek olduğunu söyledi.

Habercilikte doğruluğun en önemli unsur olduğunu vurgulayan Çorlu, dijitalleşmeyle birlikte video haberciliğinin daha da ön plana çıktığını ifade etti.

Sahada karşılaştıkları zorlukları anlatan Çorlu, kriz anlarında doğru karar alabilmenin ve ekip çalışmasının öneminden bahsetti.

Çorlu, gazetecilikte yabancı dil öğrenmenin, teknolojiyi yakından takip etmenin ve sürekli kendini geliştirmenin önemine işaret etti.

Programa, NÖHÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Ünalan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İletişim günleri, yarın düzenlenecek çeşitli söyleşilerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

