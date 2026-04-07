NÖHÜ, TEKNOFEST 2026'nın Paydaşı Oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), TEKNOFEST 2026'nın akademik paydaşları arasında yerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NÖHÜ, TEKNOFEST 2026 kapsamında akademik paydaş üniversite olarak teknoloji yarışmalarının bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alacak, jüri üyelikleri ve danışmanlık faaliyetleriyle katkı sunacak.

Üniversite ayrıca festival alanında kuracağı stantla akademik çalışmalarını, Ar-Ge projelerini ve öğrencilerinin geliştirdiği teknolojileri tanıtma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, büyük bir organizasyonun akademik paydaşları arasında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Üniversitenin bilim ve teknoloji alanında üretken bireyler yetiştirmeye kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Uslu, "Öğrencilerimizin bu tür platformlarda aktif rol alması, onların gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin TEKNOFEST 2026'daki akademik paydaşlığı, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini artırma, öğrencilerini teknoloji odaklı projelere yönlendirme ve ulusal teknoloji ekosisteminde daha etkin rol alma hedeflerinin önemli göstergesidir." ifadelerini kullandı.