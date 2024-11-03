North Carolina'da Erken Oy Kullanım Rekoru - Son Dakika
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North Carolina'da Erken Oy Kullanım Rekoru

North Carolina'da 4,2 milyon seçmen erken oy kullandı, rekor katılım sağlandı.

03.11.2024 23:46
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, North Carolina eyaletinde 4,2 milyonu aşkın seçmenin şahsen erken oy kullanmasıyla bu eyaletteki erken oy kullanım sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Eyaletteki Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçimin kaderini belirleyecek "salıncak eyaletlerden" North Carolina'da kullanılan erken oy verileri paylaşıldı.

Açıklamada, Helene Kasırgası'nın vurduğu batı bölgelerdeki katılımın eyaletin geri kalanından daha yüksek olduğu belirtilerek, eyalet genelinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 57'sine denk 4,2 milyonu aşkın kişinin şahsen erken oy kullandığı duyuruldu.

Böylece eyalette şahsen erken oy kullanan seçmenlerin sayısının 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde rekor sayıya ulaştığı ifade edilen açıklamada, bu sayının 2020'deki seçimlerde 3,63 milyon olarak kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, oyların kullanılması ile verilerin yüklenmesi arasında bir gecikme yaşandığı, bu nedenle katılımın açıklanandan daha yüksek olabileceği de aktarıldı.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, ülke genelinde başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısının 75 milyondan fazla olduğunu açıklamıştı. Bunlardan 40 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 34 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.

North Carolina eyaletinde, ABD'de 1900'den bu yana en yüksek katılım oranına sahip 2020 başkanlık seçimlerinde 3,63 milyon kişi erken oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel North Carolina'da Erken Oy Kullanım Rekoru - Son Dakika

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