Norveç'ten İsrail'in Saldırısına Tepki

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Norveç, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına yönelik saldırısını kınadı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırı hakkında X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tüm tarafların sivilleri koruma yükümlülüğü olduğunu ifade eden Eide, İsrail'in "güvenli bölge"ye yönelik saldırısını kınadı.

Eide, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmemesi çağrısı yaparak, çatışmaların durmasını talep etti.

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenlenmişti.