Norveç, Rus vatandaşlarının ülkeye girişine yeni kısıtlamalar getiriyor

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OSLO, 24 Mayıs (Xinhua) -- Norveç, 29 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere Rus vatandaşlarının Norveç'e girişine yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Norveç hükümeti tarafından Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, bu adımın özellikle turizm amaçlı olmak üzere, zorunlu olmayan seyahatleri engellemeyi hedeflediği belirtildi.

Rus vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin ilk kısıtlamalar 2022 baharında uygulamaya konulmuştu. O tarihten bu yana turistik vize başvuruları çoğunlukla reddediliyor.

Bununla birlikte, Norveç'te ikamet eden yakın aile üyelerini ziyaret edecek olan Rus vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilecek. Ayrıca iş veya eğitim amacıyla Norveç yahut diğer Schengen ülkelerine gidenler yeni kurallardan etkilenmeyecek.