Norveç, Rus vatandaşlarının ülkeye girişine yeni kısıtlamalar getiriyor - Son Dakika
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Norveç, Rus vatandaşlarının ülkeye girişine yeni kısıtlamalar getiriyor

Norveç hükümeti, 29 Mayıs'tan itibaren Rus vatandaşlarının Norveç'e girişine yönelik yeni kısıtlamalar getireceğini duyurdu. Bu adım, özellikle turizm amaçlı olmak üzere zorunlu olmayan seyahatleri engellemeyi hedeflemektedir. Rus vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin kısıtlamalar 2022 baharında uygulanmaya başlanmıştı ve turistik vize başvuruları çoğunlukla reddediliyor. Ancak Norveç'te ikamet eden yakın aile üyelerini ziyaret edecek olan Rus vatandaşları ülkeye giriş yapabilecektir. İş veya eğitim amacıyla Norveç veya diğer Schengen ülkelerine seyahat edenler ise yeni kurallardan etkilenmeyecektir.

24.05.2024 10:59
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OSLO, 24 Mayıs (Xinhua) -- Norveç, 29 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere Rus vatandaşlarının Norveç'e girişine yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Norveç hükümeti tarafından Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, bu adımın özellikle turizm amaçlı olmak üzere, zorunlu olmayan seyahatleri engellemeyi hedeflediği belirtildi.

Rus vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin ilk kısıtlamalar 2022 baharında uygulamaya konulmuştu. O tarihten bu yana turistik vize başvuruları çoğunlukla reddediliyor.

Bununla birlikte, Norveç'te ikamet eden yakın aile üyelerini ziyaret edecek olan Rus vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilecek. Ayrıca iş veya eğitim amacıyla Norveç yahut diğer Schengen ülkelerine gidenler yeni kurallardan etkilenmeyecek.

Kaynak: Xinhua

Norveç, Dış Politika, Turizm, Güncel, Son Dakika

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