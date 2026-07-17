Norveç'te Yangın: 50 Ev Kül Oldu

Norveç'in Drammen kentine bağlı Krokstadelva beldesinde bir konut sitesinde çıkan yangında çok sayıda ev kül olurken, rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

Norveç basını, çok sayıda konutun bulunduğu bir sitede çıkan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü ve yaklaşık 50 evi kül ettiğini yazdı.

Norveç polisinden yapılan açıklamada da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü, alevlerin bir diğer yerleşim bölgesine doğru ilerlediği belirtildi.

Bölgede yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulunan polis, yangından etkilenen yerleşim yerinden yüzlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedenine, ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Drammen Belediye Başkanı Kjell Arne Hermansen de yangını "korkunç bir olay" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Krokstadelva'da sıra sıra evlerin bulunduğu sitede çıkan yangın nedeniyle dumanın adeta gökyüzünü kapladığı, yangın söndürme helikopterinin alevlere müdahale ettiği görülüyor.