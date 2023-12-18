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Norveçli Profesör, İsrail'in saldırılarında Şifa Hastanesi çalışanlarının öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Norveçli Profesör, İsrail'in saldırılarında Şifa Hastanesi çalışanlarının öldürüldüğünü açıkladı

Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, Gazze'deki Şifa Hastanesinin acil servis müdürü Dr. Hani Al-Haitham, eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğunun İsrail'in saldırıları sonucu öldürüldüğünü belirtti. Gilbert, İsrail askerlerinin 7 silahsız sivili öldürdüğünü ve bu saldırının tüm insanlığa yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti.

Norveçli Profesör, İsrail\'in saldırılarında Şifa Hastanesi çalışanlarının öldürüldüğünü açıkladı
18.12.2023 - 21:35,
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Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesinin acil servis müdürü Dr. Hani Al-Haitham, eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğunun "vahşice katledildiğini" kaydetti.

Gilbert, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşı için taziyede bulundu.

Gazze'deki Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Gilbert, "Dün yakın dostum ve sevgili meslektaşım Şifa acil servisin başındaki Dr. Hani Al-Haitham, sevgili eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğu Shireen, Tia, Sameer, Wafa ve Sara ile birlikte İsrail tarafından vahşice katledildi." ifadesini kullandı.

Gilbert, İsrail askerlerinin acımasızca 7 silahsız sivili öldürdüğünü ve bunun tüm insanlığa yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Şifa'yı, Gazze'yi, Filistin'i yeniden inşa edeceğiz." vurgusu yaptı.

Kaynak: AA
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