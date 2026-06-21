Nüfus Müdürlükleri YKS İçin Açık Kaldı - Son Dakika
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Nüfus Müdürlükleri YKS İçin Açık Kaldı

21.06.2026 17:16
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Mustafa Çiftçi, YKS için Nüfus Müdürlüklerinin hafta sonunda kimlik kartı başvuruları aldığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YSK için görev yapan Nüfus Müdürlüklerine teşekkür ederek "Açık tutulan nüfus müdürlüklerimizde; Cumartesi günü 2 bin 274, Pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adaylarımızın sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için görev yapan Nüfus Müdürlüklerine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"YKS maratonunu geride bırakırken, bir evladımızın dahi hayaline ulaşmasına engel olmamak için Nüfus Müdürlüklerimiz hafta sonu boyunca görev başındaydı. Açık tutulan nüfus müdürlüklerimizde, Cumartesi günü 2 bin 274, Pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adaylarımızın sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı. Gençlerimizin hayallerine giden yolda büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan nüfus personelimize, sınav sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için emek veren tüm İçişleri Ailemizin mensuplarına teşekkür ediyor; tüm evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Eğitim, YKS, Son Dakika

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