Numan Kurtulmuş, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'ni Ziyaret Etti
Numan Kurtulmuş, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'ni Ziyaret Etti

03.11.2025 17:10
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaretinin ardından geçtiği Adıyaman Valiliği'nde Vali Osman Varol ve valilik personeli tarafından karşılandı.

Polis tören mangasını selamlayan ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Adıyaman Valisi Varol'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesine ziyaret

Kurtulmuş, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı. Tutdere, belediyenin çalışmaları hakkında TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, bilgi verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da depremden sonra olumlu manada bir değişimin olduğunu, fiziki olarak depremin izleri silindikten sonra kentin eski günlerine kavuşacağını söyledi. Kurtulmuş, milletvekilleriyle, valilikle, belediyeyle, il özel idaresi ve il genel meclisiyle Adıyaman'ın yeniden imarı ve inşası sürecinin başarıya kavuşması temennisini dile getirdi.

Kurtulmuş, belediyenin ardından yeni çarşıya geçti. Meydan Cami'nde incelemede bulunan Kurtulmuş, daha sonra vatandaşlarla selamlaştı, esnafı ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Valiliği, Numan Kurtulmuş, Yerel Haberler, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

