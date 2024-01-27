 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nurdağı'nda halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Nurdağı'nda halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, halı yüklü bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda TIR'daki halılar zarar gördü.

Nurdağı\'nda halı yüklü TIR\'ın dorsesinde yangın çıktı
27.01.2024 - 14:00,
Abone Ol

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, halı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Nurdağı- Gaziantep otoyolunun 25'inci kilometresinde Hüseyin Uysal yönetimindeki 33 AFT 794 plakalı halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden Uysal, TIR'ı park edip itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, dorseden yükselen alevleri söndürdü. TIR'daki halılar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hüseyin Uysal, Gaziantep, İtfaiye, İtfaiye, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
13:04 Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadının cenazesi Konya'ya götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:06:46. #1.13#
SON DAKİKA: Nurdağı'nda halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement