Nurdağı\'nda Yangın: 20 Hektar Zarar

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Sakçagözü ile Beydilli mahalleleri kırsalındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.