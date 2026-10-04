Nurlu, Adana ve Osmaniye'de 5,5'e kadar deprem bekliyor, 6 Şubat'ın artçısı değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurlu, Adana ve Osmaniye'de 5,5'e kadar deprem bekliyor, 6 Şubat'ın artçısı değil

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurlu, Adana ve Osmaniye'de 5,5'e kadar deprem beklendiğini, bunların sürpriz olmadığını söyledi. Nurlu, sarsıntıların 6 Şubat depremlerinin doğrudan artçısı olmadığını, bağımsız fay sistemlerinin ürettiği depremler olduğunu, yıkıcı depremin değerlendirme dışı olduğunu belirtti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, Adana ve Osmaniye'de kaydedilen depremlere ilişkin, "Bu bölgede 5,5'e kadar varabilecek büyüklükte depremleri bekliyoruz. Bunlar, bugün için beklemediğimiz, sürpriz olan depremler değil." dedi.

Doç. Dr. Nurlu, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sarsıntıları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin doğrudan artçıları olarak görmediğini belirten Nurlu, "Bölgedeki bağımsız tektonik yapıların ürettiği depremler olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünmekteyiz. Bunları sınıflandırırken, büyük depremlerin ardından tetiklenmiş ancak 'bağımsız depremler' olarak ifade ediyoruz. 6 Şubat depremleri sonrasında bölgesel gerilme alanının yeniden düzenlendiğini jeolojik olarak biliyoruz. 2023'teki büyük depremlerin, çevredeki fay sistemleri üzerinde gerilme koşullarını değiştirmiş ve bugün yaşadığımız gibi bu tür bağımsız, tetiklenmiş ancak bağımsız depremlerin oluşumunu kolaylaştırmış olmasının oldukça mümkün olduğunu düşünmekteyiz." diye konuştu

Nurlu, depremlerle ilgili doğrudan tetiklenme ilişkisi kurabilmek için sarsıntıların odak mekanizmaları ve aktif faylarla ilişkilerinin ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Fay çözümlerinin ortaya konulmasının zaman aldığını dile getiren Nurlu, "Bu fay çözümleri ortaya konulduktan sonra bu konuyla ilgili daha net ve kesin bilgiler verebilecek duruma geleceğiz. Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinin doğrudan artçıları olarak değil bölgede özellikle Feke ve Saimbeyli'de, Savrun Fayı olarak bilinen fayın doğusunda kalan alanda ve MTA haritasında aktif bir fay görülmeyen bölgede, bugün gerçekleşen bağımsız fay sistemlerinin ürettiği depremler olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünmekteyiz. Kahramanmaraş depremleri sonrasında değişen bölgesel gerilme alanlarının, bu fayların kırılmasını kolaylaştırmış olması oldukça mümkün görülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Savrun Fayı'nda hareket görmüyoruz"

Doç. Dr. Nurlu, 6 Şubat depremleri sonrasında Savrun Fayı'na ilişkin çok sayıda bilimsel çalışma yürütüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Özellikle Savrun Fayı'nın güney kolu üzerinde herhangi bir artçı deprem bugüne kadar rastlanmadı ancak bugünkü depremlerin olduğu bölge Savrun Fayı'nın batısı, Feke-Saimbeyli doğusu olan bu dağlık alanda nereden baksanız 600-700'ün üzerinde artçı depremimiz var zaten. Bunlar elbette 6 Şubat depremlerinin tetiklediği bağımsız depremler olarak kaydedilen depremler. Savrun Fayı'nda bir hareket görüyor muyuz? Hala görmüyoruz çünkü Savrun Fayı'nın aktif olmayacağına dair, aktifliğini, hareketini kaybettiğine dair pek çok bilimsel yayın da yapıldı o günden sonra ancak bu bölge, aktif bir bölge."

Bölgenin deprem öyküsüne ilişkin bilgi veren Nurlu, şunları kaydetti:

"Bu bölgede 5,5'e kadar varabilecek büyüklükte depremleri bekliyoruz. Bunlar, bugün için beklemediğimiz, sürpriz olan depremler değil. Örneğin 5,5 büyüklüğünde bir deprem olmuşsa, bir gün veya bir hafta içerisinde 5,5'in 1 puan altı yani 4,5 büyüklüğünde artçı deprem zaten bekleriz. Bunlardan bağımsız yine tetiklenmiş depremleri görmemiz mümkün ancak büyük, yıkıcı bir deprem ihtimali bugünkü değerlendirmelerimiz dışında bekleniyor diyemem."

Kaynak: AA
OsmaniyeGüncelDepremAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Katliam gibi kaza En az 17 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
17:15
Galatasaray’da Victor Osimhen’den sevindiren gelişme
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 17:28:39. #7.13#
SON DAKİKA: Nurlu, Adana ve Osmaniye'de 5,5'e kadar deprem bekliyor, 6 Şubat'ın artçısı değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei