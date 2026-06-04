Nürnberg ve Antalya Arasında Kardeşlik Etkinliği - Son Dakika
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Nürnberg ve Antalya Arasında Kardeşlik Etkinliği

04.06.2026 02:29
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Nürnberg Belediyesi, AGC ve Basın Kulübü'nün kardeşliğinin 22. yılı etkinliğini kutladı.

Almanya'nın Nürnberg Belediyesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübü'nün (Presseclub Nürnberg) kardeşliğinin 22. yılı etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Belediyenin tarihi binasında düzenlenen programa, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Nürnberg Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Meclis Üyesi Anıl Altun, Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer ile yönetim kurulu üyeleri, AGC Başkanı İdris Taş ve beraberindeki Antalya'dan gelen gazeteciler katıldı.

Resepsiyonda, Antalya ile Nürnberg arasındaki dostluğun önemi anlatıldı, yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Meclis Üyesi Altun, yaptığı konuşmada, Türkiye-Almanya ilişkilerinin her alanda önemli olduğunu vurgulayarak, belediye olarak yaptıkları çalışmalara değindi.

Tarihi bir mekanda hizmet verdiklerini anlatan Altun, gazetecilerin önemli bir misyonu üstlendiğini ifade etti.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Zelnhefer de resepsiyon için belediye yöneticilerine teşekkür ederek, Antalya ile Nürnberg arasındaki kardeşliğin uzun yıllara dayandığını kaydetti.

AGC Başkanı Taş ise büyük bir heyecanla sürdürülen kardeşlik ilişkilerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, her geçen yıl daha da heyecanlı, umutlu, daha büyük organizasyonlar yapıldığını söyledi.

Gazetecinin, tüm dünya insanlığının haberini yaptığını aktaran Taş, "Gazeteci, tüm halkların haklarını saygıyla karşılar. Çünkü gazeteciliğin iki temel dayanağı vardır. Bir gerçeğe karşı, bir de halka karşı sorumludur. İnsanların dünyaya geliş amacı ailemize, toplumumuza, devletimize, milletimize ve tüm insanlığa değer katmak ve dost biriktirmektir." diye konuştu.

Hofmann ailesi başarılarının sırrını anlattı

Öte yandan, Nürnberg'de 1985'te kendi şirketini kurarak, 9 ülkede 150 şubede 15 bin kişiyi istihdam eden Hofmann Geçici Personel Ajansının kurucusu Ingrid Hofmann da Antalya'dan gelen heyeti kabul etti.

Hofmann, Türkiye'de de şube açmak için çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, personel istihdamı alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Kızı, ticari vekil ve icra kurulu üyesi Sonja Heinrich ile ortak sunum yapan Hofmann, "Zamanla mesleklerin önemi de değişiyor. Eskiden 'Yazılım alanından mezun olanlar asla işsiz kalmaz' diyorduk. Yapay zeka çıktı, yazılımın önemi bir anda değişti. Ama bazı mesleklere her zaman ihtiyaç var. En çok da kaynak ustalığı, berberlik, tamirat, hasta ve yaşlı bakımı gibi alanlarda çok ihtiyaç var. Farklı ülkelerden insanlara istihdam olanağı da sunuyoruz. Almanya'daki şirketler çalışanın özellikle Almanca bilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Nürnberg Radyoevi'ni ziyaret ederek bilgi aldı, görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nürnberg ve Antalya Arasında Kardeşlik Etkinliği - Son Dakika

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