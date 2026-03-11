Nurullah Efe Serbest Bırakıldı

(ANKARA) – "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gece saatlerinde evinden gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gece saat 02.00'de evinden gözaltına alınan Efe, emniyette ve savcılıktaki işlemlerinin ardından işlemlerinin tutuklama istemiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi. Hakimlik, Efe'nin yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Efe'nin ifadesinde "Meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur, çıkardığı bütün kararnameler fakedir. Meşru bir Cumhurbaşkanı olmadığı için hakaret etmiş olmam da söz konusu değildir" dediği öğrenildi.