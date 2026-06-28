Nusaybin'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın, öğleden sonra Yenişehir Mahallesi'ndeki meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler üzerine ihbarla bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hem araziden hem de askeri birliğe yakın olması nedeniyle tabur içerisinden müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Yenişehir Mahallesi'ndeki meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler üzerine ihbarla bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hem araziden hem de askeri birliğe yakın olması nedeniyle tabur içerisinden müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/ MARDİN,