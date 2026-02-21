Mardin'in Nusaybin ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabit ve hareketli olarak asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamada, 296 kişi kontrol edildi, 134 araç ve sürücüsü denetlendi, 4 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Asayiş Uygulaması - Son Dakika
