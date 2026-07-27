Nusaybin'de Asfalt Yüklü Tanker Yangını
Mardin'in Nusaybin ilçesinde asfalt yüklü bir tankerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde asfalt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hasantepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen asfalt yüklü tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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