Nusaybin'de Çocuk Asansör Boşluğuna Düştü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Çatalözü Mahallesi'nde M.C. (8), bayram şekeri toplamak için gezerken kaldıkları apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.