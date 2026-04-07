Nusaybin'de İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
8 Mart Mahallesi'ndeki okul inşaatında çalışan inşaat işçisi 53 yaşındaki Y.D. dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
