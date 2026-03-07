Nusaybin'de Kamyonet Kanala Çarptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki kanala çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ALT 855 plakalı tarım aletleri taşıyan kamyonet, Duruca Mahallesi İpekyolu mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette yüklü tarım aletleri yola savruldu.

Kazada, araçta bulunan Müjgan Ş. (53) ve Vahid Ş. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.