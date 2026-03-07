Nusaybin'de Kamyonet Kanala Çarptı - Son Dakika
Nusaybin'de Kamyonet Kanala Çarptı

07.03.2026 16:26
Nusaybin'de kontrolden çıkan kamyonet kanala çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki kanala çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ALT 855 plakalı tarım aletleri taşıyan kamyonet, Duruca Mahallesi İpekyolu mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette yüklü tarım aletleri yola savruldu.

Kazada, araçta bulunan Müjgan Ş. (53) ve Vahid Ş. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nusaybin'de Kamyonet Kanala Çarptı

