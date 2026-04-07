Nusaybin'de Mahsur Keçileri İtfaiye Kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Bagok Dağı mevkisinde keçileri 3 gün kayalık alanda mahsur kalan kişi, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ip yardımıyla keçilerin bulunduğu alana ulaştı.
Bulundukları yerden kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
