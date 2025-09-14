Nusaybin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Nusaybin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

14.09.2025 21:10
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletten düşen 15 yaşındaki Muhammed D. yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muhammed D'nin (15) kullandığı motosiklet, Nusaybin- Midyat kara yolunun Çağlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

21:13
21:02
20:17
19:01
18:42
18:39
