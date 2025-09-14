Nusaybin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muhammed D'nin (15) kullandığı motosiklet, Nusaybin- Midyat kara yolunun Çağlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
