Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince iki ayrı tarihte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 16 kilo 647 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nusaybin Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 891 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, dün de ilçede belirlenen bir ev ve depoya operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 36 parça halinde toplam 14 kilo 756 gram uyuşturucu madde daha bulundu.

İki ayrı operasyonda toplam 16 kilo 647 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,