Nusaybin'de Tanker Devrildi: Sürücü Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerde sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tanker sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tanker, kırsal Turgutlu Mahallesi mevkisinde??????? kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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