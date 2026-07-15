Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
C.U'nun yönetimindeki 73 AAV 451 plakalı rulo sacların yüklü olduğu tır, İpekyolu'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaza anı ile vatandaşların sürücüyü araçtan çıkarması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Tır Devrildi, Yaralı Yok - Son Dakika
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