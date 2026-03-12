Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Balaban Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?