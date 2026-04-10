NVIDIA App 11.0.7 Yayınlandı: DLSS 4.5 Resmi Desteği ve Geniş Oyun Optimizasyonları

10.04.2026 00:09
NVIDIA, yeni App 11.0.7.237 sürümüyle DLSS 4.5 desteği sunarak RTX 50 serisi ekran kartları için önemli güncellemeler yaptı. Yeni çoklu kare oluşturma modları ve iyileştirmelerle oyun performansını artırmayı amaçlıyor.

NVIDIA, NVIDIA App 11.0.7.237 sürümünü yayınlayarak resmi DLSS 4.5 desteğini kullanıma sundu. Bu güncelleme, özellikle RTX 50 serisi ekran kartları için dinamik çoklu kare oluşturma özelliğiyle grafik performansını artırmayı hedefliyor. DLSS 4.5, 5X ve 6X çoklu kare oluşturma modlarıyla 4K çözünürlükte kare hızlarını önemli ölçüde yükseltiyor ve NVIDIA Reflex teknolojisiyle tepkime sürelerini koruyor.

Güncelleme, RTX 40 ve RTX 50 serisi kullanıcıları için oyun içi arayüz kalitesini iyileştiriyor ve Otomatik Gölgelendirici Derleme (Beta) özelliğiyle sürücü güncellemelerinden sonraki takılmaları azaltıyor. Kontrol paneline özel çözünürlük ekleme seçeneği eklendi ve geniş bir oyun listesi için DLSS Override desteği sunuldu. Bu oyunlar arasında Arknights: Endfield, DEATH STRANDING 2 ve Resident Evil Requiem gibi popüler başlıklar yer alıyor.

Ayrıca, yazılım hataları giderilerek arayüz sorunları, grafik ayarlarındaki eksiklikler ve ekran modu geçişlerindeki titremeler düzeltildi. GeForce Experience yeniden başlatma uyarıları kaldırıldı ve Project G-Assist entegrasyonu için sesli komut kısayolları geliştirildi. Bu kapsamlı güncelleme, oyun deneyimini pürüzsüzleştirmeyi ve kararlılığı artırmayı amaçlıyor.

Teknoloji, Güncel, Oyun, Son Dakika

