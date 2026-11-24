ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, daha önce kamuoyuna yansıyan ilişkilerinin yanı sıra başka ilişkileri olduğunu da şirketin yönetim kuruluna açıkladığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Nvidia Yönetim Kurulu, göreve yeniden getirilmesinden bir gün önce Huang ile saatler süren bir toplantı yaptı.

Kaynaklar, toplantıda Huang'ın kamuoyuna yansıyan ilişkilerinin yanı sıra başka ilişkileri de olduğunu açıkladığını ve söz konusu davranışlarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade ettiğini öne sürdü.

Yönetim kurulunun, Huang'ın ilişkileri ve bunlar hakkında yeterince açık davranmaması nedeniyle şirketin davranış kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardığını belirten kaynaklar, "dürüstlük ve açık sözlülüğün önemi" üzerine yapılan görüşmelerin ardından kendisinin yeniden göreve getirilmesinin şirket açısından en doğru seçenek olduğuna karar verildiğini aktardı.

Nvidia Yönetim Kurulu, dün, Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik görevine yeniden getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Nvidia Yönetim Kurulu ile görüştüğünü ve Huang'ı yeniden CEO görevine getirmelerine ikna ettiğini söylemişti.

Huang 12 Kasım'da istifa etmişti

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.