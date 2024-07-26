Obama, seçimde Kamala Harris'e desteğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Obama, seçimde Kamala Harris'e desteğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi sonrası Demokratların başkan adayı olarak görülen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i seçimlerde desteklediğini açıkladı. Obama ve eşi, Harris ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ona tam desteğe sahip olduklarını ve kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Harris ise Obama ailesine destekleri için minnettarlığını ifade etti.

26.07.2024 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD'nin eski başkanı Obama, seçimde Kamala Harris'e desteğini açıkladı

WASHINGTON - Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi sonrası Demokratların başkan adayı olarak görülen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i seçimlerde desteklediğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak kabul edilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Obama görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ona harika bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağına inandığımızı ve bizim tam desteğimizi aldığını söyledik. Ülkemiz için bu kritik zamanda, Kasım ayında kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bize katılacağınızı umuyoruz" ifadesini kullandı.

Obama telefon görüşmesi sırasında Harris'e adaylık için kendisini desteklemekten gurur duyduklarını ifade etti. Eski First Lady Michelle Obama ise Harris'e "Seninle gurur duyuyorum. Bu tarihi bir şey olacak" dedi. Obama ailesine destekleri ve uzun süreli dostlukları için minnettarlığını ifade eden Harris ise "Bunun benim için anlamı çok büyük" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performans nedeniyle yarışı bırakması çağrılarının ardından adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Michelle Obama, Kamala Harris, Barack Obama, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Obama, seçimde Kamala Harris'e desteğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:53:08. #1.11#
SON DAKİKA: Obama, seçimde Kamala Harris'e desteğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement