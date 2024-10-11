Obama, Siyahi Erkeklere Harris'e Oy Verme Çağrısı Yaptı

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Eski ABD Başkanı Barack Obama, son anketlerin Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Demokrat rakibine kıyasla siyahi erkeklerden biraz daha fazla destek aldığını ortaya koymasının ardından, siyahi erkekleri Kamala Harris'e oy vermeye çağırdı.

Obama, Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde yaptığı konuşmada, ülkedeki siyahi topluma mensup bazı erkeklerin "bir kadına oy vermekten rahatsız olduğunu" savundu.

"Bir kadının başkan olması fikrini sindiremediğinizi, bundan dolayı da başka alternatiflere kaydığınızı ve bahaneler bulduğunuzu düşünüyorum." diyen ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Obama, siyahi erkeklere Demokratların adayı Harris'e oy verme çağrısında bulundu.

ABD'de siyahi haklarıyla ilgili en büyük sivil toplum kuruluşu Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliğinin (NAACP) eylül ayında yaptığı anket, Trump'ın, siyahi erkeklerden hem mevcut rakibinden hem de 2020'deki seçimlerde aldığından biraz daha fazla destek aldığını ortaya koyuyor.

Obama'ya göre Trump "sadece egosunu, statüsünü ve parasını önemsiyor"

Konuşmasında Trump'ı eleştiren Obama, Cumhuriyetçilerin başkan adayının "sadece kendi egosunu, statüsünü ve parayı önemsediğini" söyledi.

Obama, Trump'ın Amerikan halkına daha iyi şeyler sunacağını düşünen insanları anlamadığını ifade ederek, "Bu adamın, kendinden başka kimseyi düşündüğüne dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." dedi.