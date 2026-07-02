Obezite İlaçları Kaygı ve Depresyonu Azaltabilir

ABD'de yapılan araştırma, obezite tedavisinde kullanılan tirzepatid ve semaglutid etken maddeli ilaçların, kaygı ve depresyon riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

2020 ile 2025 yılları arasında ülkedeki TriNetX elektronik sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, obezite tanısı bulunan ve ilk kez tirzepatid veya semaglutid tedavisine başlayan yetişkinleri, diğer zayıflama ilaçlarını kullanan hastalarla karşılaştırdı.

Çalışmada tip 2 diyabeti bulunan ve bulunmayan kişiler, ayrı ayrı değerlendirildi.

Buna göre uzmanlar, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, kan şekeri düzeyi, eşlik eden hastalıklar ve kullanılan ilaçlar gibi çok sayıda değişkeni eşleştirerek gruplar arasında daha güvenilir karşılaştırmalar yaptı.

Tip 2 diyabeti bulunan obezlerde hem tirzepatid hem de semaglutid kullananlarda depresyon, kaygı, duygu durumu ve bilişsel bozukluk tanılarının görülme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, çalışmanın gerçek yaşam verilerine dayandığını ancak gözlemsel nitelikte olduğunu, elde edilen sonuçların bu ilaçların depresyon, kaygı ya da bunamayı önlediği anlamına gelmediğini belirtti.

Çalışmanın sonuçları, "Communications Medicine" dergisinde yayımlandı.