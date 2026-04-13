Obeziteye Karşı Kısa Film Yarışması: 'Taşıdığımız Hikayeler'

13.04.2026 14:40
Türkiye Obezite Araştırma Derneği, üniversite öğrencileri için obeziteye yönelik klişe ve ön yargıları yıkmayı amaçlayan bir kısa film yarışması düzenliyor. Yarışmanın temel hedefi, obeziteye dair yanlış algıları dönüştürmek.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), obeziteye dair klişe ve ön yargıların yıkılması amacıyla üniversite öğrencileri arasında 'Taşıdığımız Hikayeler: Obezitenin Görünmeyen Yüzü Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması' düzenliyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Sezgin Emüler, obezitenin dünya genelinde hızla artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, çoğu zaman bireysel irade eksikliği olarak değerlendirilmesinin yanılgı olduğunu söyledi.

Emüler, toplumda yaygın kullanılan bazı ifadelerin incitici sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekti ve medya dilinin ayrımcılığı yeniden üretebildiğini vurguladı. Obeziteyle yaşayan bireylerin sıklıkla ayrımcı tutumlarla karşılaştığını belirten Emüler, sinema ve reklamlarda obezitenin genellikle olumsuz temsil edildiğini ifade etti.

Yarışmanın temel amacının yanlış algıları dönüştürmek olduğunu anlatan Emüler, sinemanın güçlü bir anlatı aracı olarak bu değişimde önemli rol oynayabileceğini söyledi. Başvuruların 30 Nisan'a kadar devam ettiği yarışmada, teknik bağlamın yanı sıra insan odaklı öyküler önceliklendiriliyor. Ödül töreni, 13 Mayıs'ta İstanbul'da TOAD ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Obezite Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek.

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Advertisement
