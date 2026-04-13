Obeziteye Karşı Kısa Film Yarışması: 'Taşıdığımız Hikayeler'

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), obeziteye dair klişe ve ön yargıların yıkılması amacıyla üniversite öğrencileri arasında 'Taşıdığımız Hikayeler: Obezitenin Görünmeyen Yüzü Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması' düzenliyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Sezgin Emüler, obezitenin dünya genelinde hızla artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, çoğu zaman bireysel irade eksikliği olarak değerlendirilmesinin yanılgı olduğunu söyledi.

Emüler, toplumda yaygın kullanılan bazı ifadelerin incitici sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekti ve medya dilinin ayrımcılığı yeniden üretebildiğini vurguladı. Obeziteyle yaşayan bireylerin sıklıkla ayrımcı tutumlarla karşılaştığını belirten Emüler, sinema ve reklamlarda obezitenin genellikle olumsuz temsil edildiğini ifade etti.

Yarışmanın temel amacının yanlış algıları dönüştürmek olduğunu anlatan Emüler, sinemanın güçlü bir anlatı aracı olarak bu değişimde önemli rol oynayabileceğini söyledi. Başvuruların 30 Nisan'a kadar devam ettiği yarışmada, teknik bağlamın yanı sıra insan odaklı öyküler önceliklendiriliyor. Ödül töreni, 13 Mayıs'ta İstanbul'da TOAD ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Obezite Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek.