Obeziteyi Önlemek İçin Sağlıklı Beslenin

29.03.2026 15:04
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni İsmail Çevik, obezitenin önlenmesinde sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çevik, obezitenin giderek artan ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çeken Çevik, obezitenin yalnızca kilo fazlalığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, bu durumun birçok kronik hastalığa zemin hazırladığını vurguladı.

Obezitenin oluşmasında düzensiz ve yüksek kalorili beslenme ile fiziksel aktivite yetersizliğinin başlıca etkenler arasında yer aldığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:

"Özellikle işlenmiş gıdaların artan tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı, sorunun yaygınlaşmasına neden oluyor. Obezite, vücutta sağlığı olumsuz etkileyecek düzeyde aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Bu durum tip 2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri ve eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın riskini artırır. Bu nedenle obezitenin tedavisinden çok önlenmesi daha önemlidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme, obezitenin önlenmesinde temel rol oynar. Günlük beslenmede sebze ve meyve, tam tahıllar, kuru baklagiller ve kaliteli protein kaynaklarına yer verilmelidir. Şekerli içecekler ile paketli ve yüksek yağ içeren gıdalar sınırlandırılmalı, porsiyon kontrolü, düzenli öğün ve yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir."

Kaynak: AA

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

13:40
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
13:04
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:11
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
