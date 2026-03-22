Obsidyen Taşından Ayna Üretimi Artıyor - Son Dakika
Obsidyen Taşından Ayna Üretimi Artıyor

Obsidyen Taşından Ayna Üretimi Artıyor
22.03.2026 11:26
Zile'deki kurs, siyah obsidyen taşından ayna yapımında talep görüyor; Türkiye genelinde gönderim yapılıyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursta siyah obsidyen taşından yapılan aynalar talep görüyor.

Lavların hızla soğumasıyla oluşan, camsı dokuya sahip doğal volkanik taş olan siyah obsidyenden ayna üretilmesi amacıyla 4 yıl önce ilçedeki halk eğitimi merkezinde kurs açıldı.

Usta öğretici Eda Can'dan eğitim alan kadınlar, aynanın yanı sıra takı, bıçak ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor.

Özellikle talep gören aynalar, Türkiye genelinde 43 ile gönderiliyor. Kursta yılda çeşitli ebatlarda 200'ün üzerinde ayna üretiliyor.

Usta öğretici Eda Can, AA muhabirine, uzun yıllardır doğal taşlardan çeşitli eşyalar yaptıklarını, bu kapsamda ayna da üretebilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları araştırma sonucunda siyah obsidyen taşından ayna yapılabileceğini gördüklerini belirten Can, 4 yıl önce bu alanda çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Kursiyerlerle önce aynayı tasarladıklarını, daha sonra makinede istedikleri ölçüde kestiklerini anlatan Can, "İşe taşı keserek başlıyoruz. Parlatma işleminde çok zorlandık ama sonunda amacımıza ulaştığımızı gördük." dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden getirilen obsidyen taşını işlediklerini belirten Can, "Niğde ve farklı yerlerden de taş getirttik ama Sarıkamış'tan getirdiğimiz taşı kullanıyoruz artık. Taştan ayna yapmak bir hafta sürebiliyor. Her aşaması var. Kesimiydi, parlatmasıydı, her makinede ayrı ayrı uğraşıyoruz. Tamamen el emeği, el işçiliği." ifadelerini kullandı.

Can, obsidyen taşından aynanın oldukça talep gördüğünü vurgulayarak, "Sadece ayna değil neşter, bıçak siparişleri de var. Çok fazla sipariş alıyoruz. Bu çalışmayı ilk biz başlattık. Yoğun da talep var. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bizim yaptığımız aynaların diğer aynalardan farkı, tamamen doğal olması." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Obsidyen Taşından Ayna Üretimi Artıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
SON DAKİKA: Obsidyen Taşından Ayna Üretimi Artıyor - Son Dakika
