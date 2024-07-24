Ödemiş Belediyesi, uygun fiyatla lezzetli ve hijyenik yemek sunacak - Son Dakika
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Ödemiş Belediyesi, uygun fiyatla lezzetli ve hijyenik yemek sunacak

Ödemiş Belediyesi, vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyatla ulaşabilmesi için 'Kent Lokantası' açıyor. Başkan Mustafa Turan, 'Amacımız esnafa rakip olmak değil, dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak' dedi.

24.07.2024 10:38
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(İZMİR)- Ödemiş Belediyesi, vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyatla ulaşabilmesi için "Kent Lokantası" açıyor. Başkan Mustafa Turan, "Amacımız esnafa rakip olmak değil, dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak" dedi.

Ödemiş Belediyesi ekipleri, belediyeye ait Park Kafe yanındaki kapalı alanda hizmet verecek olan "Kent Lokantası" için çalışmalara başladı. Günde 350-400 kişiye yemek verilmesi planlanan Kent Lokantası'nın 16 Ağustos Cuma günü açılması planlanıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren Başkan Turan, "Amacımız esnafa rakip olmak değil, dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak. Uygun fiyata hem lezzetli hem de hijyenik ortamlarda hazırlanan üç çeşit yemek yemelerini sağlamak. Ücret konusunda arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. En uygun şekilde halkımızın hizmetine sunacağız.

Ödemiş Belediyesi Kent Lokantası'nın her gün 11: 30-14: 30 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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