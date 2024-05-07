Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Elektrikli Araç Geliştirdi - Son Dakika
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Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Elektrikli Araç Geliştirdi

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Elektrikli Araç Geliştirdi

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak geliştirilen elektrikli araç, ilçede düzenlenen mesleki ve teknik eğitim tanıtım fuarında sergilendi. Okul müdürü ve öğretmenler, projenin devam edeceğini ve Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduklarını belirtti.

07.05.2024 16:19
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Ödemiş'te meslek lisesi öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerle yaptığı elektrikli araç, ilçede açılan mesleki ve teknik eğitim tanıtım fuarında tanıtıldı.

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde açılan Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı'nda ilçedeki çeşitli meslek liselerinde geliştirilen projeler sergileniyor.

Sergilenen tasarımlar arasında Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemelerle geliştirilen ÖMTAL isimli elektrikli araç ilgi görüyor.

Okulda test sürüşleri de yapılan araçla ilgili gazetecilere açıklama yapan Okul Müdürü Mehmet Sıddık Kaya, öğretmen ve öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle ürettiği araçla ilgili Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduklarını, okul olarak projenin devamını da getireceklerini söyledi.

Motor Bölümü Öğretmeni Mutlu Tez ise elektrikli bisikletlerin aküleri dahil tüm malzemeleri geri dönüşümden okul bünyesine kazandırarak usta öğretici ve öğrencilerle beraber güzel bir ekipman elde ettiklerini ve aracı geliştirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Çevre, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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