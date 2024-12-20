Ödemiş'te Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan tutuklandı.???????