Ödemiş\'te Lastiği Patlayan Otomobil Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde lastiği patlayan otomobilin tahliye kanalına düştüğü kazada yaralanan 2 kişiden Mehmet Çaylalı, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 15 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Ödemiş- Birgi kara yolunda meydana geldi. Ödemiş'ten Birgi yönüne giden H.K.'nin kullandığı 35 FY 026 plakalı otomobilin sağ ön lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, yol kenarındaki yağmur tahliye kanalına düştü. Otomobil sürücüsü H.K. ve yanındaki Mehmet Çaylalı, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından H.K., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne; durumu ağır olan Mehmet Çaylalı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kolu kopan ve böbreklerinde ağır hasar meydana gelen Çaylalı, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. H.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.