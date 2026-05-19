Ödemiş\'te Trafik Kazası: 8 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Burçin M'nin (23) kullandığı 35 ZA 2704 plakalı otomobil, Ali İ. (63) yönetimindeki 35 ADD 912 plakalı otomobille Beydağ-Ödemiş kavşağında çarpıştı, kazada her iki araç sürücüleri ile Metin Ç. (66), Perihan Ç. (60), Bahriye Ç. (84), Hatice İ. (58), Kuzey M. (5), Atlas M. (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.