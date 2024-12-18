Ödemiş’te Uygun Fiyatlı Kahve Dönemi: Cafe Efe Açıldı

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(İZMİR) - Ödemiş Belediyesi, kahve sevenler için kent merkezindeki iki noktada Cafe Efe'yi hizmete sunuyor. 10 çeşitli kahvenin yer alacağı büfelerde kahve, zincir kahve markalarından daha ucuza satılacak.

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında geçtiğimiz aylarda Kent Lokantası'nı hizmete sunan Ödemiş Belediyesi, Cafe Efe için hazırlıklarını sürdürüyor. Salı Pazarı Parkı içinde ve Devlet Hastanesi köşesi olmak üzere kent merkezinde iki lokasyon da hizmet verecek kahve büfelerinde uygun fiyata kahve içilebilecek.

"Zincir kahve markalarının fiyatları gençlerimizin bütçesine ağır geliyor"

Ekonomik şartların ağırlaştığı günümüzde "Cafe Efe" ile herkesin uygun fiyata kahveye ulaşması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Günün stresinden kurtulmak, dinlenmek amacıyla vatandaşlarımızın nefes almak için çıktıkları en ekonomik yerler, çay bahçeleri ve kafeteryalar. Fiyatlara baktığımızda bu rakamlarında her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Özellikle gençlerimiz en çok kahve tüketiyor. Zincir kahve markalarının fiyatları gençlerimizin, öğrencilerimizin bütçesine ağır geliyor. Bu hizmetimizle kahvenin, herkes tarafından belediyemiz bünyesinde daha uygun fiyata ulaşmasını sağlamak ve sosyal yaşamı canlandırmak istedik. İki farklı yerde hizmete sunduğumuz Cafe Efe'de birçok kahve çeşidi yer alıyor" dedi.