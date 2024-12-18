Ödemiş’te Uygun Fiyatlı Kahve Dönemi: Cafe Efe Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ödemiş’te Uygun Fiyatlı Kahve Dönemi: Cafe Efe Açıldı

Ödemiş Belediyesi, kahve tutkunları için kent merkezinde iki noktada Cafe Efe'yi hizmete sundu. Uygun fiyatlarla 10 çeşit kahve sunulacak, böylece gençlerin bütçesi korunacak.

18.12.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Ödemiş Belediyesi, kahve sevenler için kent merkezindeki iki noktada Cafe Efe'yi hizmete sunuyor. 10 çeşitli kahvenin yer alacağı büfelerde kahve, zincir kahve markalarından daha ucuza satılacak.

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında geçtiğimiz aylarda Kent Lokantası'nı hizmete sunan Ödemiş Belediyesi, Cafe Efe için hazırlıklarını sürdürüyor. Salı Pazarı Parkı içinde ve Devlet Hastanesi köşesi olmak üzere kent merkezinde iki lokasyon da hizmet verecek kahve büfelerinde uygun fiyata kahve içilebilecek.

"Zincir kahve markalarının fiyatları gençlerimizin bütçesine ağır geliyor"

Ekonomik şartların ağırlaştığı günümüzde "Cafe Efe" ile herkesin uygun fiyata kahveye ulaşması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Günün stresinden kurtulmak, dinlenmek amacıyla vatandaşlarımızın nefes almak için çıktıkları en ekonomik yerler, çay bahçeleri ve kafeteryalar. Fiyatlara baktığımızda bu rakamlarında her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Özellikle gençlerimiz en çok kahve tüketiyor. Zincir kahve markalarının fiyatları gençlerimizin, öğrencilerimizin bütçesine ağır geliyor. Bu hizmetimizle kahvenin, herkes tarafından belediyemiz bünyesinde daha uygun fiyata ulaşmasını sağlamak ve sosyal yaşamı canlandırmak istedik. İki farklı yerde hizmete sunduğumuz Cafe Efe'de birçok kahve çeşidi yer alıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Ödemiş Belediyesi, Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Ödemiş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş’te Uygun Fiyatlı Kahve Dönemi: Cafe Efe Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:05 Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ödemiş’te Uygun Fiyatlı Kahve Dönemi: Cafe Efe Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.