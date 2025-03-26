ODTÜ Öğrencileri ve Öğretim Üyeleri Eğitim-Sen'e Soruşturmayı Protesto Etti - Son Dakika
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ODTÜ Öğrencileri ve Öğretim Üyeleri Eğitim-Sen'e Soruşturmayı Protesto Etti

Orta Doğu Üniversitesi'nde öğrenciler ve öğretim üyeleri, Eğitim-Sen'e açılan soruşturmaya tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Boykot eylemleri devam ediyor.

26.03.2025 13:17  Güncelleme: 14:46
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(ANKARA) - Orta Doğu Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri ve öğretim üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eğitim-Sen'e soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Boykotun devam ettiği ODTÜ'de öğrenciler ve öğretim üyeleri birlikte yürüdü.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından ODTÜ'de öğrencilerin başlattığı ders boykotu sürüyor.

Aralarında ODTÜ öğretim üyelerinin de olduğu ODTÜ'lüler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına destek vererek "bir günlük hizmet üretmeme" kararı alan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatmasına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

Öğretim Elemanları Derneği'nin (OED) Fizik merdivenlerinde yapacağını basın açıklaması için Hazırlık Bölümü önünde buluşan öğretim üyelerinin yürüyüşlerine üniversite öğrencileri de destek verdi. Öğrenciler ve öğretim üyeleri yürüyüş sırasında "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı attı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ Öğrencileri ve Öğretim Üyeleri Eğitim-Sen'e Soruşturmayı Protesto Etti - Son Dakika

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