Of'ta Boğulma Tehlikesi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Of'ta Boğulma Tehlikesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

15.07.2026 16:44
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Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi tedavi altında.

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi öldü, 2 kişi tedavi altına alındı.

Kıyıcık Mahallesi'nde denize giren yabancı uyruklu Bahram D. (35), Z.D. ve O.R. boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince müdahale edilen Bahram D'nin (35) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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